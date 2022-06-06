حكومة باشاغا: مساعٍ لدعم مديريات الأمن وتفعيل دور الشرطة بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ضرورة تزويد مديريات الأمن بالإمكانات اللوجستية والمالية، وتفعيل دور الشرطة بالمناطق الجنوبية.

جاء ذلك في اجتماع لنائب رئيس الحكومة سالم الزادمة في مدينة سرت بحضور وزيري الداخلية عصام بوزريبة والصحة عثمان عبدالجليل، ومدير أمن سرت ومستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، اليوم الإثنين؛ لمناقشة مسألة توطين الأمن والمجاهرة به في المنطقة الجنوبية.

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حكومة باشاغا: نعمل على هيكل تنظيمي موحد لوزارة الداخلية

وناقش الاجتماع مسألة توحيد الإدارات العامة بالوزارة من خلال هيكل تنظيمي موحد. وأكد المجتمعون دور وزارة الداخلية في ملفات: المصالحة وأمن الحدود ومكافحة الهجرة وتجارة المخدرات والسلاح.

بدوره، دعا بوزريبة إلى «طرح تجهيزات خاصة لكل الأجهزة الأمنية بالمناطق الجنوبية نظرًا لخصوصية الأمن في تلك المناطق، والعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية وضبط أمن الحدود».