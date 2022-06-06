المبروك يبحث مع مسؤولي مجموعة البنك الإسلامي مشاريع وبرامج التعاون التي ستنفذ في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك عبدالله، مع مسؤولي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التقدم الحاصل في مشاريع وبرامج التعاون التي ستنفذ في ليبيا بدعم البنك الإسلامي للتنمية، التي تناولتها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر فبراير الماضي، بحسب وزارة المالية الليبية.

جاء ذلك على هامش مشاركة المبروك في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة لها، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري.

المبروك يمثل ليبيا في اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

ومثل المبروك ليبيا في اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة لها، على رأس وفد ضم عددًا من المسؤولين المتخصصين بوزارة المالية، كما أجرى سلسلة من الاجتماعات المهمة مع كبار المسؤولين في المجموعة الاقتصادية.

- ليبيا توقع مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في 13 مجالًا

وأوضحت وزارة المالية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي شارك فيها الوفد الليبي تناولت عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة شملت اعتماد نتائج أعمال مجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في مختلف الدول الأعضاء وسبل دعمها وتحقيق استدامتها من خلال التركيز على عدد من المحاور ذات الأهمية، شملت التحول للأنظمة الرقمية ومعالجة آثار التغير المناخي في الدول الأعضاء، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي.

اجتماعات الوفد الليبي ووفود الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي

وأضافت أن وفد وزارة المالية برئاسة المبروك عقد على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية، عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك بعض الوفود من الدول الأعضاء المشاركة بهدف مناقشة بعض المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي في بعض المجالات المالية.

ووقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، في فبراير الماضي، مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بغرض تأسيس إطار للتعاون المستقبلي في 13 مجالًا، تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في ليبيا.

اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ (وزارة المالية)

اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ (وزارة المالية)

اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ (وزارة المالية)