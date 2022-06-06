Atwasat

لجنة متابعة أزمة الوقود تجتمع للتخلص نهائيا من الازدحام داخل المحطات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 05:33 مساء
لجنة متابعة أزمة الوقود تجتمع للتخلص نهائيا من الازدحام داخل المحطات
جانب من اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود، 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
alwasat radio

عقدت لجنة متابعة أزمة الوقود اجتماعاً، اليوم الإثنين، لمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء نهائيا على الازدحام داخل المحطات.

ترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود اللواء بشير الأمين، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وشدد المجتمعون على ضرورة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من توصيات لجهات الاختصاص، «وذلك لوضع الحلول المناسبة والعاجلة، ومعرفة الإشكاليات الفنية التي كانت سبباً في هذا الازدحام».

هل تحل أزمة الوقود نهائيًا؟
وأكد الأمين ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز «تسعى لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، المعنية بتخفيف الأعباء عن المواطن والقضاء على هذه الأزمة وأسبابها».

- تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس
- الدبيبة يأمر بفتح محطات الوقود ببلديات طرابلس «خلال 24 ساعة»
- فقدان 50% من قدرات التوليد بالشبكة الشرقية و«الكهرباء» تخلي مسؤوليتها عن أزمة إمدادات الغاز للمحطات
- «البريقة»: الوقود متوفر بكميات كافية.. وطرح الأحمال سبب في ازدحام المحطات

والسبت الماضي، أعلن الدبيبة تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس، برئاسة بشير الأمين، على أن تكون اللجنة في حالة «انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها».

طرح الأحمال سبب الازدحام داخل محطات الوقود؟ 
قبل ذلك، دعت شركة البريقة لتسويق النفط جميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة لمواجهة الازدحام على الوقود في المحطات. وأضافت أن ارتفاع ساعات طرح أحمال الكهرباء أسهم بشكل مباشر في زيادة عملية الازدحام داخل المحطات «على الرغم من توافر مصادر طاقة بديلة بمعظم محطات الوقود».

وأشارت إلى أنها تتابع توزيع المحروقات وتنظيم ساعات فتح المحطات أمام المواطنين بما في ذلك المحطات التابعة لها داخل طرابلس، وعددها خمس محطات «تعمل على مدار الساعة في سبيل المساهمة في فك المختنق الحاصل».

جانب من اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود، 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود، 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود بشير الأمين، 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود بشير الأمين، 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح ...
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
امرأة تسرق 1.3 مليون دينار من شقة جارها ثم تضرم فيها النيران
امرأة تسرق 1.3 مليون دينار من شقة جارها ثم تضرم فيها النيران
الوكالة الأميركية للتنمية تنظم 30 جلسة تدريبية لموظفي «المركزي» في الإشراف المصرفي
الوكالة الأميركية للتنمية تنظم 30 جلسة تدريبية لموظفي «المركزي» ...
المنفي يبحث مع الحافي كيفية الخروج من الانسداد السياسي
المنفي يبحث مع الحافي كيفية الخروج من الانسداد السياسي
منها زيادة مرتباتهم وصرف علاوات.. هذه مطالب موظفي الكهرباء في أجدابيا
منها زيادة مرتباتهم وصرف علاوات.. هذه مطالب موظفي الكهرباء في ...
الشنطي في لقاء مع الدبيبة: يجب الاهتمام بملف العلاج بالداخل والخارج
الشنطي في لقاء مع الدبيبة: يجب الاهتمام بملف العلاج بالداخل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
لجنة متابعة أزمة الوقود تجتمع للتخلص نهائيا من الازدحام داخل المحطات
لجنة متابعة أزمة الوقود تجتمع للتخلص نهائيا من الازدحام داخل......
سفير هولندا: نقل الملحقات التابعة للعمل داخل السفارة في ليبيا خلال أيام
سفير هولندا: نقل الملحقات التابعة للعمل داخل السفارة في ......
«مكافحة الأمراض»: توجيه للبدء في برنامج تطعيم الحجاج
«مكافحة الأمراض»: توجيه للبدء في برنامج تطعيم الحجاج...
الشنطي في لقاء مع الدبيبة: يجب الاهتمام بملف العلاج بالداخل والخارج
الشنطي في لقاء مع الدبيبة: يجب الاهتمام بملف العلاج بالداخل ......
منها زيادة مرتباتهم وصرف علاوات.. هذه مطالب موظفي الكهرباء في أجدابيا
منها زيادة مرتباتهم وصرف علاوات.. هذه مطالب موظفي الكهرباء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط