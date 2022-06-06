لجنة متابعة أزمة الوقود تجتمع للتخلص نهائيا من الازدحام داخل المحطات

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة متابعة أزمة الوقود اجتماعاً، اليوم الإثنين، لمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء نهائيا على الازدحام داخل المحطات.

ترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود اللواء بشير الأمين، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وشدد المجتمعون على ضرورة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من توصيات لجهات الاختصاص، «وذلك لوضع الحلول المناسبة والعاجلة، ومعرفة الإشكاليات الفنية التي كانت سبباً في هذا الازدحام».

هل تحل أزمة الوقود نهائيًا؟

وأكد الأمين ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز «تسعى لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، المعنية بتخفيف الأعباء عن المواطن والقضاء على هذه الأزمة وأسبابها».

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والسبت الماضي، أعلن الدبيبة تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس، برئاسة بشير الأمين، على أن تكون اللجنة في حالة «انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها».

طرح الأحمال سبب الازدحام داخل محطات الوقود؟

قبل ذلك، دعت شركة البريقة لتسويق النفط جميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة لمواجهة الازدحام على الوقود في المحطات. وأضافت أن ارتفاع ساعات طرح أحمال الكهرباء أسهم بشكل مباشر في زيادة عملية الازدحام داخل المحطات «على الرغم من توافر مصادر طاقة بديلة بمعظم محطات الوقود».

وأشارت إلى أنها تتابع توزيع المحروقات وتنظيم ساعات فتح المحطات أمام المواطنين بما في ذلك المحطات التابعة لها داخل طرابلس، وعددها خمس محطات «تعمل على مدار الساعة في سبيل المساهمة في فك المختنق الحاصل».

جانب من اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود، 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود بشير الأمين، 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)