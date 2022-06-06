سفير هولندا: نقل الملحقات التابعة للعمل داخل السفارة في ليبيا خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، «استمرار عمله بالعاصمة الليبية»، منوهًا إلى أنه «خلال أيام سيتم نقل الملحقات التابعة للعمل من داخل السفارة في ليبيا، وكذلك تفعيل خدمات تقديم التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل مباشر» وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد السفير الهولندي خلال لقائه، صباح اليوم الإثنين، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، رفقة المستشار السياسي بالسفارة، وبحضور مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومستشار الوزير للشؤون الأمنية.

مجالات التعاون الأمني مع هولندا

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء اللواء خالد والسفير الهولندي جرى خلاله «مناقشة عديد المسائل الأمنية المشتركة والتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للوطنية والجرائم السيبرانية ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى دعم الانتخابات وفتح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وفتح المجال للبحوث العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبين».

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تعزيز العلاقات بين ليبيا وهولندا

وأضافت وزارة الداخلية أن السفير الهولندي أشاد، خلال اللقاء، بعمق العلاقة بين ليبيا وهولندا، فيما شدد اللواء خالد مازن من جهته على أهمية هذه العلاقة التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون المثمر الذي يؤسس لعمل يكون له الأثر الإيجابي على الواقع.

لقاء اللواء خالد مازن مع سفير هولندا لدى ليبيا في طرابلس، الإثنين 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء اللواء خالد مازن مع سفير هولندا لدى ليبيا في طرابلس، الإثنين 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء اللواء خالد مازن مع سفير هولندا لدى ليبيا في طرابلس، الإثنين 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء اللواء خالد مازن مع سفير هولندا لدى ليبيا في طرابلس، الإثنين 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)