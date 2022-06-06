منها زيادة مرتباتهم وصرف علاوات.. هذه مطالب موظفي الكهرباء في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

طالب العاملون بالشركة العامة للكهرباء في أجدابيا الجهات التشريعية والتنفيذية بزبادة مرتباتهم وصرف العلاوات وضمان تأمين صحي لهم.

وقال العاملون الذين أطلقوا على احتجاجهم اسم «حراك 6/ 6» في إشارة إلى يوم السادس من يونيو إنه «من المؤسف أن نقف اليوم احتجاجا للمطالبة بحقوقنا مجبرين على التصعيد الذي تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية عن اتخاذ القرار وتبعاته وما ينتج عنه من عصيان مدني وإضراب عن العمل وإيقاف الخدمات وأعمال الصيانة عن الجهات العامة كافة، بجانب إجراءات أخرى سيتم تنفيذها لضمان حصولنا على حقوقنا المسلوبة»، وفق بيان صادر عنهم.

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مطالب العاملين: علاوة ورواتب

وأوضح العاملون أن مطالبهم تتمثل في: أولا: زيادة المرتبات وصرف علاوتي الخطر والسكن وتضمين الإضافي والمناوبة مع المرتب وإلغاء ضريبتي الدخل والجهاد. ثانيا: «توفير التأمين الصحي وفق للشريعة الإسلامية وتنفيذا لما جاء بالمادة 43 بالفصل الرابع من الباب الثاني من قرار الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء رقم 5 لسنة 2015 بشأن التأمين الصحي ولائحته والتكافل مرفوض».

وثالثا، صرف مستحقات المتوفين والمتقاعدين ومستحقات العاملين المتأخرة. ورابعا، توفير الملابس ومعدات السلامة المهنية.

وأضاف البيان: «نأسف إذا نقول إننا سنبدأ بإجراءات لطالما حاولنا تجنبها وذلك اعتبارا من 23 يونيو إذا لم يتم البدء الفعلي بالإجراءات التي تكفل حصولنا على حقوقنا»، مشيرين إلى أن جهودهم كان يجب أن تقدر «لأنه لا يخفى على الجميع ما قمنا به خلال أسوأ الظروف في السنوات العجاف السابقة».

موظفون بشركة الكهرباء في أجدابيا خلال احتجاجهم للمطالبة بزيادة الرواتب، 6 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

موظفون بشركة الكهرباء في أجدابيا خلال احتجاجهم للمطالبة بزيادة الرواتب، 6 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

موظفون بشركة الكهرباء في أجدابيا خلال احتجاجهم للمطالبة بزيادة الرواتب، 6 يونيو 2022. (بوابة الوسط)