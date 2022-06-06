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المنفي يبحث مع الحافي كيفية الخروج من الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 03:26 مساء
المنفي يبحث مع الحافي كيفية الخروج من الانسداد السياسي
المنفي في لقائه مع الحافي، 6 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، لمناقشة كيفية الخروج من الانسداد السياسي وضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن الطرفين أكدا خلال اللقاء ضرورة «دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال».

ضرورة إبعاد القضاء عن التجاذب السياسي
وشدد المنفي على «دعمه لاستقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه الأطراف كافة».

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اجتماع للحافي مع المشري واللافي
والأربعاء الماضي، اجتمع الحافي مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي لمناقشة «آليات دعم حوار التوافق الوطني بين مجلسي النواب والدولة من أجل الوصول إلى صياغة للقاعدة الدستورية «التي تقود البلاد إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».

وسبق ذلك، لقاء بين الحافي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إذ أكد الأخير على «استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية؛ حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبت فيها».

واختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها مصر بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في 20 مايو الماضي فيما تنطلق الجولة الثالثة 11 يونيو الجاري، بهدف التوافق على الأساس الدستوري للانتخابات.

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