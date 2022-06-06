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امرأة تسرق 1.3 مليون دينار من شقة جارها ثم تضرم فيها النيران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 02:41 مساء
امرأة تسرق 1.3 مليون دينار من شقة جارها ثم تضرم فيها النيران
المتهمة. (مديرية أمن بنغازي)
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سرقت امرأة مليون و300 ألف دينار و20 ألف دولار من شقة جارها بمنطقة المساكن في بنغازي، ثم أضرمت فيها النيران لإخفاء معالمها لتبقى الجريمة لغزا أمام الشرطة وجهات التحقيق.

لكن أعضاء التحريات بالتعاون مع وحدة الشرطة النسائية، نجحوا في الوصول إلى الجانية بعد عملية استدلال واسعة، أسفرت عن مداهمة شقة المرأة وتدعى «م. ش. ع» مصرية الجنسية، التي أدلت باعترافات مثيرة.

فقد اتضح أن هذه المرأة تسكن في شقة بالعمارة نفسها، وعلى معرفة بأسرة المواطن وكانت تتردد عليهم؛ الأمر الذي مكّنها من سرقة مفاتيح الشقة وعمل نسخة منها، ثم إعادتها إلى مكانها، لتبدأ في التخطيط للسرقة أثناء خروج المواطن صاحب الشقة رفقة أسرته.

نعيم يظهر فجأة على المرأة
وعلى الرغم من الغموض الذي كان يلف واقعة السرقة وحرق الشقة، إلا أن حالة النعيم التي ظهرت فجأة على تلك المرأة كانت الخيط الذي قاد رجال التحريات إليها، إذ وردت معلومات لرجال التحريات العامة تفيد بأن المرأة اشترت في فترة وجيزة منزلا بقيمة 200 ألف دينار، وقطعة ذهب بنحو 3800 دينار، كما غيرت أثاث منزلها بالكامل. إضافة إلى تزويد أحد الأشخاص مبلغا بقيمة 80 ألف دينار، كي يشتري ماشية ويبيعها في عيد الأضحى.

العثور على 156 ألف دينار داخل سلة غسيل
تلك كانت حصيلة التحريات والمراقبة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، ليصدر رئيس قسم التحريات العامة، فوزي الفايدي، تعليماته إلى أعضاء التحريات بالتعاون مع إدارة الشرطة النسائية بمداهمة شقة المشتبه بها، حيث عثروا على مبلغ مالي داخل سلة غسيل بقيمة 156 ألف دينار.

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ثم انتقلوا إلى قسم الشرطة وبالاستدلال مع المرأة التي جرى ضبطها اعترفت بتفاصيل دخولها الشقة وسرقة مليون و300 ألف دينار و20 ألف دولار من غرفة النوم، ووضع المبلغ بأكياس بلاستيكية سوداء ثم عادت وقامت بحرق الشقة بالكامل لتغطية واقعة السرقة.

وأفادت المرأة أيضا بأنها اشترت عقارات بدولة مصر، و قد استعادت الشرطة مبالغ من أشخاص كلفتهم المرأة بإدارة مشاريع لها، ليصل إجمالي ما تم استرداده من الأموال المسروقة نحو 286 ألف دينار، وقد اتُخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمة التي أُحيلت إلى النيابة العامة.

جزء من الأموال المسروقة (مديرية أمن بنغازي)
جزء من الأموال المسروقة (مديرية أمن بنغازي)
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