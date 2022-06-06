انعقاد لجنة دراسة ما ورد في «اجتماع سرت»

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق اجتماع لجنة مناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع مدينة سرت، الذي عُقد في 31 مايو الماضي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن سرت تستضيف الاجتماع، الذي يتناول كلمة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماع 31 مايو، ومداخلات المشاركين به، وما اتفق عليه بالتشاور مع الأجهزة الراقبية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورأس الاجتماع، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هداية، بحضور أعضاء اللجنة وهم «رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، رمضان شمبش، ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس، الهادي الصغير، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة، النائب بدر النحيب، وعضو لجنة المالية بالمجلس، النائب المهدي الأعور».

«النواب» يدعو إلى اجتماع جديد في سرت غدا الثلاثاء

دعا مجلس النواب، السبت الماضي، رئيسي هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ومجلسي إدارتي مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد ووزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من البرلمان، إلى حضور اجتماع مقرر عقده ظهر الثلاثاء المقبل بمدينة سرت.

ويخصص الاجتماع لمناقشة ما خلص إليه اجتماع 31 مايو الماضي، وما ورد بكلمة عقيلة، حسبما أعلن في بيان مقتضب، رئيس اللجنة المشكلة بالخصوص، زايد هدية.