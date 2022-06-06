غلق مخبز في أجدابيا لمخالفات صحية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أغلق جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الإثنين، مخبزا بعد ضبط العديد من المخالفات الصحية داخله.

ورصد أفراد الجهاز تدخين العمالة الأجنبية داخل المخبز، إضافة إلى تسخين الخبز القديم وبيعه بنقص كبير في وزنه.

وصرح معاون رئيس الجهاز الرائد علي الصبحي إلى «بوابة الوسط»، بأن ذلك جاء خلال جولة تفتيشية لدوريات الفرع برفقة المفتش الصحي على المخابز العاملة داخل نطاق البلدية من أجل التأكد من إجراءاتها القانونية والنظافة فيها.

وقال الصبحي، إن المخالفات أحيلت إلى وحدة التحقيق لاستكمال التحقيقات، على أن يحال المسؤولون عن المخبز إلى النيابة العامة فور الانتهاء من التحقيقات.

الخبز غير مطابق من حيث الوزن.

معدات مستخدمة في المخبز.

أعقاب سجائر داخل المخبز.

كمية من الخبز المضبوط.