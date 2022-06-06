الهند تقدم 3 آلاف منحة دراسية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتزام الحكومة الهندية تقديم أكثر من ثلاثة آلاف منحة دراسية إلى ليبيا في أكثر من 26 حقلا دراسيا.

أفاد بذلك السفارة الليبية في الهند، عبر مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، حسب بيان وزارة التعليم العالي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن المنح ممولة من الحكومة الهندية، وتشمل الدراسة الجامعية والماجستير والدكتوراه وجميع التخصصات ستكون في الجامعات المركزية المعترف بها.