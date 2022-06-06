أحوال الطقس اليوم: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمعظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و41 درجة مئوية بجميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر، على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل تراجعا بسيطا الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على معظم المناطق، وتكون جنوبية غربية نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على الساحل، وتسجل بين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة من الغد، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.