تحرير 42 مهاجرا في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الكفرة تحرير 42 مهاجرا غير شرعيين كانوا محتجزين داخل مزرعة بالمدينة.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي وحدة التحريات في المديرية معلومات عن وجود مهاجرين في مزرعة بحي الجوف الغربي، حيث باشرت الوحدة تحقيقاتها، ثم تأكدت من صحة المعلومات، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وبعد إخطار النيابة العامة، داهمت قوات الأمن المزرعة، وألقت القبض على مواطن معه اثنين يحملان الجنسية السودانية، بحوزتهما بندقية آلية «كلاشنكوف»، وذلك بعد مقاومتهم رجال الأمن.

وحررت القوات 42 مهاجرا يحملون الجنسيات السودانية والصومالية والإرترية، وهم 36 رجلا، وثلاث نساء، وثلاثة أطفال، ونقلوا إلى مركز شرطة المدينة بالكفرة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.