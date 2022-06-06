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شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا نحو تغيير في تشكيلته الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 01:55 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا نحو تغيير في تشكيلته الحكومية
برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV). الأحد 5 يونيو 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على الأزمة السياسية الناجمة عن تنازع حكومتين على السلطة التنفيذية، بينما يتجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا لتغيير في تشكيلته الحكومية لضمان تعزيز قوته في العاصمة.

وفي لقاء عقد بمدينة سرت مع عدد من أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة، أثار باشاغا قضية التغيير في حكومته، وهو احتمال تردد كثيرًا مؤخرًا، سواء عبر إجراء تغيير وزاري أو دمج وتعديل في مواقع مسؤولين بالحكومة، وسط ما يثار حول خلافات لا تزال حيال حقائب بالحكومة المكلفة، وهو التطور الذي تحدث عن دلالاته كل من: المتابع للشأن العام فرج فركاش، وأستاذ العلوم السياسية وسام عبد الكبير.

- جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
- باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
- باشاغا: لا يهمني الرضا الدولي.. والمؤسسات المالية تعرضت للدمار

ويشهد شهر يونيو الجاري انتهاء أجل خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس نوفمبر 2020، والذي سيكون أيضًا تاريخًا لانتهاء شرعية وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، بينما يستمر الخلاف حول تسليم السلطة التنفيذية بين الحكومتين، وسط تخوفات من تفجر الوضع الأمني.

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