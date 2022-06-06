شاهد في «اقتصاد بلس»: تآكل احتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الأحد، أزمة تآكل احتياطات ليبيا من العملات الأجنبية، وهو الخطر الذي يهدد الاقتصاد الوطني.

وأشار البرنامج إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي التي تشير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يغطي واردات ليبيا لمدة 28 شهرًا فقط، بينما كان الاحتياطي يغطي ضعف هذه المدة قبل العام 2013، وسط تحذيرات أطلقها المركزي مقترنة بمطالب لدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية، وفك التجميد عن أصول الصندوق السيادي.

وتطرقت الحلقة إلى ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا وأخرى عالمية، من بينها قول مدير عام المصرف التجاري إن السيولة متوفرة حتى عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الإعلان المصرف عن إطلاق منتجات إسلامية بعد عيد الأضحى.