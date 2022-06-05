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العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 11:39 مساء
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش (منصة حكومتنا على فيسبوك)
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شرح رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، تفاصيل مشروع استبدال الجسر الحديدي بطريق المطار في طرابلس، بآخر خرساني، وفق الإذن الصادر عن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القاضي بالتعاقد عبر المناقصة المحدودة لتنفيذه.

وأشار العبش، في مقطع مصور نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن مكتبًا استشاريًا متخصصًا قدم دراسات فنية تشير إلى خطورة الجسر الحالي، وبناء عليه صدر الإذن من مجلس الوزراء.

وأضاف أنه جرى إعداد دراسة وتصميم تفصيلي لإزالة الجسر وتنفيذ جسر بديل خرساني، عبارة عن تقاطع على مستويين، يسمح باستمرار حركة المرور على مستوى الأرضي، ورفع حركة المرور في الاتجاه الآخر المعاكس الرابط بين وسط مدينة أبوسليم والفلاح، على شكل يسمح بدوران حركة المرور.

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وتابع أن الجسر الجديد «سيكون بمثابة معلم يليق بأهم مدخل لمدينة طرابلس، خاصة أنه يسقبل الحركة القادمة من مدينة طرابلس بعد تشغيله».

والخميس الماضي، 2 يونيو، أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد عبر المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع يقضي بتنفيذ جسر خرساني بدلا من الجسر الحديدي في طريق المطار.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وصف الدبيبة الرسم المقترح للمشروع بأنه «تصميم من أفضل التصاميم العالمية»، وأنه عبارة عن «جزيرة معلقة بدل الجسر الحديدي»، معتبرًا أن الخرسانة مناسبة جدا في ليبيا؛ لأنها أكثر قدرة على التحمل وأقل تكلفة في عمليات الصيانة.

الجسر الحديدي بطريق المطار في طرابلس (منصة حكومتنا)
الجسر الحديدي بطريق المطار في طرابلس (منصة حكومتنا)
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