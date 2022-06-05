ضبط 1300 صندوق خمور داخل حاوية قادمة من إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة شحنة من المشروبات الكحولية تقدر بـ1300 صندوق، مخبأة داخل حاوية 40 قدم موردة من إسبانيا.

وأفادت مصلحة الجمارك الليبية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن قسم مكافحة التهريب تمكن من ضبط الشحنة التي حاول الجناة إخفاءها تحت إطارات للسيارات.

- ضبط حاويتين محملتين بكمية كبيرة من الخمور في ميناء مصراتة

وفي 19 مايو، ضبط أعضاء القسم نفسه حاويتين محملتين بكمية كبيرة من المشروبات الكحولية، قادمة من إسبانيا أيضًا، عُثر بداخل الحاوية الأولى على 1297 صندوقًا، أما الحاوية الثانية بداخلها 1765 كرتونة، وهما موردتان من إسبانيا.

جانب من المضبوطات (مصلحة الجمارك الليبية)

جانب من المضبوطات (مصلحة الجمارك الليبية)

جانب من المضبوطات (مصلحة الجمارك الليبية)

جانب من المضبوطات (مصلحة الجمارك الليبية)