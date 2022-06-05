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إنفاذ القانون: إزالة التعديات على مشروع الدافنية الزراعي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 10:08 مساء
إنفاذ القانون: إزالة التعديات على مشروع الدافنية الزراعي
جانب من حملة إزالة التعديات بمسارات مشروع الدافنية الزراعي (صفحة إدارة إنفاذ القانون)
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أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، إزالة المباني والتعديات على مشروع الدافنية الزراعي غرب مدينة مصراتة، وإعادته إلى ملكية الدولة.

وأفاد منشور لإدارة إنفاذ القانون على «فيسبوك»، بأن دوريات الإدارة توجهت للمشروع، في إطار استمرار الحملة لإزالة التعديات وفتح مسارات داخل مشروع الدافنية الزراعي، حسب تعليمات النائب العام.

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وأضافت أن الحملة أنجزت مساحة 70 كيلو مترًا مربعًا، شملت إزالة المباني والتعديات وفتح المسارات الحاصلة على الأراضي وإرجاع مشروع الدافنية للدولة، لافتة إلى أن الإدارة ستستمر في استكمال مهامها المكلفة بها.

مشروع الدافنية الزراعي
ويقع مشروع الدافنية الزراعي غرب مدينة مصراتة بمسافة 25 كم، وتبلغ مساحته الإجمالية 13620 هكتارا، ومساحته المروية 2118 هكتارًا. ويضم المشروع 457 مزرعة، مساحة كل منها  30 هكتارًا، ويجرى تغذية المشروع بمياه النهر الصناعي من فتحة التغذية على المسار الشرقي للمنظومة.

جانب من حملة إزالة التعديات بمسارات مشروع الدافنية الزراعي (صفحة إدارة إنفاذ القانون)
جانب من حملة إزالة التعديات بمسارات مشروع الدافنية الزراعي (صفحة إدارة إنفاذ القانون)
جانب من حملة إزالة التعديات بمسارات مشروع الدافنية الزراعي (صفحة إدارة إنفاذ القانون)
جانب من حملة إزالة التعديات بمسارات مشروع الدافنية الزراعي (صفحة إدارة إنفاذ القانون)
جانب من حملة إزالة التعديات بمسارات مشروع الدافنية الزراعي (صفحة إدارة إنفاذ القانون)
جانب من حملة إزالة التعديات بمسارات مشروع الدافنية الزراعي (صفحة إدارة إنفاذ القانون)
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