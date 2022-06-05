«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 26 مايو و1 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو الجاري.

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لأكثر من 155 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

والأربعاء الماضي، الأول من يونيو، أعلن المركزي، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 28 أبريل إلى 25 مايو الماضي، والتي شملت أكثر من 502 شركة.

وفي 25 مايو الماضي، أعلن المصرف المركزي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل الماضي، والتي أظهرت تخصيص 3 مليارات و537 مليون دولار للاعتمادات المستندية.