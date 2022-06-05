Atwasat

«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 26 مايو و1 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 07:47 مساء
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 26 مايو و1 يونيو
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مصرف ليبيا المركزي تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو الجاري.

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لأكثر من 155 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

والأربعاء الماضي، الأول من يونيو، أعلن المركزي، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 28 أبريل إلى 25 مايو الماضي، والتي شملت أكثر من 502 شركة.

وفي 25 مايو الماضي، أعلن المصرف المركزي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل الماضي، والتي أظهرت تخصيص 3 مليارات و537 مليون دولار للاعتمادات المستندية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس تتعادل مع بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تونس تتعادل مع بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية

ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ بالستية

كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ بالستية
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان

الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن

باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»

المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا

مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)

«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المشري يؤكد لرئيس المخابرات ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة
المشري يؤكد لرئيس المخابرات ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة
«الكهرباء» تخطط لدعم شبكتها بـ7600 ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2030
«الكهرباء» تخطط لدعم شبكتها بـ7600 ميغاوات من الطاقات المتجددة ...
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا ...
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 26 مايو و1 يونيو
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 26 مايو و1 يونيو
مجلس الدولة يستمع لرؤية أعضاء بالهيئة التأسيسية بشأن المسار الدستوري
مجلس الدولة يستمع لرؤية أعضاء بالهيئة التأسيسية بشأن المسار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
خلال افتتاح السفارة في طرابلس.. سفيرة بريطانيا تدعو القادة الليبيين إلى التوافق
خلال افتتاح السفارة في طرابلس.. سفيرة بريطانيا تدعو القادة ......
«مكافحة الأمراض»: بدء إعطاء الجرعة الرابعة المضادة لفيروس كورونا
«مكافحة الأمراض»: بدء إعطاء الجرعة الرابعة المضادة لفيروس ......
مهلة 72 ساعة لإخلاء المباني المقامة فوق مسار النهر الصناعي المغذي لبنغازي
مهلة 72 ساعة لإخلاء المباني المقامة فوق مسار النهر الصناعي ......
مجلس الدولة يستمع لرؤية أعضاء بالهيئة التأسيسية بشأن المسار الدستوري
مجلس الدولة يستمع لرؤية أعضاء بالهيئة التأسيسية بشأن المسار ......
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 26 مايو و1 يونيو
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 26 مايو و1 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط