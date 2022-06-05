المشري يؤكد لرئيس المخابرات ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائه مع رئيس المخابرات الليبية الفريق أول حسين العائب، اليوم الأحد، «على ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة واستقرار الأوضاع الأمنية في كل البلاد»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء المشري والعائب الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس جرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا، مشيرًا إلى أن العائب أطلع المشري «على سير عمل الجهاز وسُبل تطويره لأعلى درجات الحرفية والانضباط، نظرًا لأهمية هذا الجهاز في حفظ أمن الوطن والمواطن».

مخاوف أمنية بشأن الأوضاع في العاصمة

يأتي اللقاء في ظل مخاوف من توتر الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما العاصمة طرابلس، مع استمرار الانسداد السياسي وقرب انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية التي حددتها خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 22 يونيو الجاري.

وتصاعدت الأزمة السياسية في البلاد منذ تعذُّر إجراء الانتخابات وتكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، التي لا يزال الخلاف حول الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها محل خلاف بين القوى الفاعلة.

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ومنتصف الشهر الماضي، تسببت محاولة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، لدخول العاصمة، في وقوع اشتباكات قصيرة بين قوات موالية له وأخرى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية بممتلكات عامة وخاصة.

المشري متفائل بالوصول إلى اتفاق دستوري

ويترقب الليبيون اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي ستعقد في القاهرة يوم 11 يونيو الجاري برعاية الأمم المتحدة، لحسم النقاط الخلافية حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

ورغم تأخر المجلسين في التوافق على الإطار الدستوري والتشريعي اللازم لإجراء الانتخابات؛ فإن المشري أبدى تفاؤله بإمكانية الوصول إلى «اتفاق مرضٍ ومعقول» مع مجلس النواب فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي يأمل الليبيون أن يتوج بتوافق يقود إلى الانتخابات.