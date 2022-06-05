استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع، الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار الأميركي عند 4.77 دينار، في حين انخفض سعر الجنيه الاسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 5.96 دينار الخميس الماضي، وارتفع سعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.09 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، بينما ارتفع سعر الدينار التونسي قرشًا واحدًا ليسجل 1.56 دينار، بينما انخفض سعر الدرهم الإماراتي قرشًا واحدًا ليسجل 1.29 دينار.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.71 دينار.