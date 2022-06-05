ضبط جرذان وحشرات بمواد غذائية بمطاحن في تاجوراء وصناديق شاي منتهية الصلاحية بغريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ضبط جرذان وحشرات في المواد الغذائية المطحونة في مطحنين خلال جولة في تاجوراء.

وقال المركز، في بيان السبت، إن مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مكتب تاجوراء، أجروا جولة تفتيشية استهدفت مطحنين يعملان في طحن وإنتاج الدقيق والأعلاف.

وبحسب البيان، فإن المطحنين غير صالحين وغير مطابقين للاشتراطات الصحية نهائيًا، مع عدم وجود شهادات صحية للعمال فيهما، كما أن التصنيف والترتيب سيئ جدًا.

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ولفت البيان إلى أن النظافة داخل المطحنين سيئة جدًا، مع وجود جرذان وحشرات بالمواد الغذائية المطحونة، ووجود بقايا جرذان على الحبوب التي سيتم طحنها، كما أن الآلات المستخدمة في طحن الحبوب الغذائية متهالكة وغير مطابقة نهائيًا.

ضبط سيارة محملة بـ110 صناديق شاي منتهية الصلاحية

وفي سياق موازٍ أعلنت بلدية غريان ضبط سيارة محملة بـ110 صناديق شاي منتهية الصلاحية في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، قادمة من مدينة سبها، متجهة إلى مدينة طرابلس.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، جرى التواصل مع مديرية شؤون الإصحاح البيئي غريان، من قبل عناصر الأمن المتمركزة في بوابة الهيرة الدعم المركزي فرع غريان، بشأن وجود سيارة محملة بـ110 صناديق شاي منتهية الصلاحية، وعليه توجه فريق التفتيش الصحي التابع لمديرية شؤون الإصحاح البيئي غريان للمكان، وفحص وحصر الكمية بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

ضبط شحنة شاي منتهية الصلاحية في غريان. (بلدية غريان)

ضبط شحنة شاي منتهية الصلاحية في غريان. (بلدية غريان)

ضبط شحنة شاي منتهية الصلاحية في غريان. (بلدية غريان)

من الجولة على مطاحن تاجوراء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من الجولة على مطاحن تاجوراء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من الجولة على مطاحن تاجوراء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)