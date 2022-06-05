النيابة العامة تحقق في وقائع فساد تتعلق بحصص السماد في بلدية إنتلات البيضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة تحريك دعوى عمومية في وقائع فساد مسندة للجنة إدارة توزيع حصص سماد اليوريا المخصصة للمزارعين في بلدية إنتلات البيضان، وحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلفة بتوزيع السماد في البلدية.

وقالت النيابة العامة، في بيان السبت، إن تحريك الدعوى جاء استجابة لمقتضيات «المصلحة العامة»، إذ باشر وكيل النيابة العامة بنيابة أجدابيا الابتدائية، إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من المزارعين ضد منسق قطاع الزراعة؛ وأعضاء لجنة توزيع سماد (اليوريا) في إنتلات البيضان؛ لاقترافهم جرائم فساد تمثلت في تزويرهم مستندات؛ وإساءتهم استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليهم، وتحقيقهم منافع غير مشروعة ناتجة عن تسلمهم كميات من سماد اليوريا المخصصة لقطاع الزراعة في البلدية، وتصرّفهم في تلك الكميات اعتمادًا على بيانات مقدمي البلاغ الشخصية.

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وبحسب البيان، قرر وكيل النيابة العامة في أجدابيا، حبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلّفة توزيع السماد في البلدية احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد الانتهاء من إجراءات جمع الأدلة، «وتكشُّف صحة نسبة الوقائع المجرَّمة إلى المتهمين».