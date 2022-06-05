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53 حالة تسمم في الكفرة بعد تناول وجبات جاهزة من مطعم بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 12:41 مساء
53 حالة تسمم في الكفرة بعد تناول وجبات جاهزة من مطعم بالمدينة
حالات تسمم في مستشفى الكفرة التعليمي، (صفحة المستشفى على فيسبوك)
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استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الكفرة التعليمي، 53 إصابة بحالات تسمم خلال الساعات الماضية، بينهم أطفال ونساء، بعدما تناولوا وجبات جاهزة من أحد المطاعم بالمدينة

واستقبل القسم نحو 50 حالة الليلة الماضية، تعامل معهم الأطباء سريعا، بحضور المفتشين الصحيين بإدارة الإصحاح البيئي والمركز الوطني للأمراض والحرس البلدي، وفق بيان للمستشفى اليوم.

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وصباح اليوم استقبل المستشفى ثلاث حالات جديدة، ليصبح العدد 53 حالة تسمم.

وبحسب البيان، جرى عمل اختبارات للمرضى لمعرفة سبب التسمم بشكل دقيق، وفي انتظار النتائج الأولية للمختبر، و«ستتخذ الإجراءات الرادعة».

حالات تسمم في مستشفى الكفرة التعليمي، (صفحة المستشفى على فيسبوك)
حالات تسمم في مستشفى الكفرة التعليمي، (صفحة المستشفى على فيسبوك)
حالات تسمم في مستشفى الكفرة التعليمي، (صفحة المستشفى على فيسبوك)
حالات تسمم في مستشفى الكفرة التعليمي، (صفحة المستشفى على فيسبوك)
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