شركة البريقة تعلن انحسار الازدحام أمام محطات الوقود بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، انحسار ظاهرة الازدحام أمام محطات تعبئة الوقود في العاصمة، مؤكدة استمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة، أمام شركات التوزيع والشركات الناقلة.

وقالت الشركة، في بيان السبت، إن انحسار ظاهرة الازدحام أمام المحطات جاء رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها لجنة الإدارة بالشركة، مطالبة الجهات الأمنية المختصة بتنظيم ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستهلكيه ومستحقيه من المواطنين.

وتابعت الشركة أنها أعلنت منذ ملاحظتها للازدحام أمام المحطات، فتح مستودعاتها على مدار الساعة، بكل من العاصمة طرابلس والزاوية ومصراتة أمام شركات التوزيع والشركات الناقلة.

والسبت، قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إنها دعت جميع شركات التوزيع وجمعيات النقل لاستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة لمواجهة الازدحام على الوقود في المحطات.

وأضافت أن ارتفاع ساعات طرح أحمال الكهرباء أسهم بشكل مباشر في زيادة الازدحام داخل المحطات «على الرغم من توافر مصادر طاقة بديلة بمعظم محطات الوقود.

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وأشارت إلى أنها تتابع توزيع المحروقات وتنظيم ساعات فتح المحطات أمام المواطنين، بما في ذلك المحطات التابعة لها داخل طرابلس، وعددها خمس محطات «تعمل على مدار الساعة واليوم في سبيل المساهمة في فك المختنق الحاصل»، وفق البيان.

لجنة لحل الأزمة

من جانبه شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، السبت، لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، على أن تكون اللجنة في حالة «انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها».

وتشكلت عضوية اللجنة من رئيس جهاز الحرس البلدي ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة التوزيع بشركة البريقة لتوزيع النفط ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي ومندوب عن شركة ليبيا للنفط وشركة الشرارة الذهبية وشركة الراحلة، ومندوب عن ديوان رئاسة الوزراء.

وحدد القرار رقم «259» لسنة «2022» في مادته الثانية مهام اللجنة بـ«تأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع، وتحديد المحطات المستهدفة للتوزيع، والكميات المطلوبة لاحتياجاتها وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ونشرها في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للشركات النفطية، وضمان تشغيل محطات الوقود داخل مدينة طرابلس بشكل مستمر طيلة 24 ساعة، وتنظيم آلية توزيع الوقود على المواطنين بما يضمن سلامة العاملين بالماحطات والمواطنين.