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«الكهرباء» تنتقد تشغيل الإضاءة 24 ساعة في المباني العامة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 10:54 صباحا
«الكهرباء» تنتقد تشغيل الإضاءة 24 ساعة في المباني العامة
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقدت الشركة العامة للكهرباء، تشغيل الإضاءة على مدار 24 ساعة في المباني التابعة للجهات العامة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن تشغيل الإضاءة على مدار 24 ساعة، خاصة في المباني التابعة للجهات العامة، يعتبر «إهدارًا للطاقة الكهربائية».

ونشرت الشركة عددًا من الصور تظهر مباني حكومية مضاءة ليلًا، وطالبت كافة الجهات العامة والخاصة، بعدم إضاءة تلك المباني بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي؛ للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء .

ومطلع يونيو الحالي، أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن نحو «600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر يونيو الجاري»، متوقعًا بدء دخول بعض وحدات التوليد من المشاريع الواقعة تحت الإنجاز إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة.

- حمودة: 600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية يونيو الجاري

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء الماضي، أن الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المناطق خاصة قرب المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من قبل حكومة الوحدة الوطنية «تسببت في تأخر دخول 1000 ميغاوات خلال مايو الماضي».

وكانت الشركة العامة للكهرباء تخطط لبدء تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي نهاية الشهر الماضي، إلا أنها أعلنت تأخر تشغيل المشروع إثر تعرضه لأضرار جراء اشتباكات وقعت في محيطه مطلع مايو الماضي.

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