«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، رياحًا شمالية غربية نشطة على ساحل درنة اليوم.

وقال المركز، في نشرة الصيد البحري اليوم، إن ارتفاع الموج يصل اليوم لما يتراوح بين 0.25 و1.50 متر على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، ومتغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر، والبحر هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة الليلة، وفي الصباح الباكر على الساحل من مصراتة إلى سرت، وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.