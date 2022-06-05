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«الأرصاد»: طقس مستقر وسماء صافية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 09:14 صباحا
«الأرصاد»: طقس مستقر وسماء صافية في ليبيا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستكون مستقرة اليوم الأحد على أنحاء ليبيا.

وأوضح المركز، في نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم الأحد 5 يونيو 2022، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل ارتفاعًا بسيطًا من يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مرادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على الساحل، وتسجل ما بين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا من يوم الغد.

الكفرة-السرير-تازربو
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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