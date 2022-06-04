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استشهدت بليبيا.. روسيا تدعو الغرب إلى تعويض الدول التي «عانت من مغامراته»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 11:39 مساء
استشهدت بليبيا.. روسيا تدعو الغرب إلى تعويض الدول التي «عانت من مغامراته»
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الغرب إلى إدانة ما وصفه بـ«مغامراته العسكرية»، والبدء في دفع تعويضات للبلدان المتضررة منها، مستشهدا بالحالة الليبية بعد تدخل حلف الأطلسي عسكريا، العام 2011.

وردا على الاتهامات الغربية بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا، قال نيبينزيا في تصريح لوكالة «تاس» الروسية، أمس الجمعة: «أود أن أوصي الغرب إذا كنتم تريدون إدانة العدوان فابدؤوا بأنفسكم، كونوا قدوة من خلال إدانة مغامراتكم العسكرية، والقيود الاقتصادية غير القانونية، والحروب الاستعمارية والإبادة الجماعية، وسرقة الشعوب الأصلية».

ودعا المندوب الروسي إلى البدء في دفع تعويضات للدول والأمم التي تعرضت لتدخلات الغرب قائلا: «مثل هذه الخطوة ستقربنا بالفعل من وجود نظام عالمي أكثر عدلا لن يكون له مكان لاستثنائية أي شخص»، مضيفا: «عندما هاجم ناتو ليبيا ويوغوسلافيا والعراق وأفغانستان وسورية، كان يُنظر إلى القانون الدولي على أنه عائق مزعج فقط، وفي المحاولات غير المجدية لتبرير عدوانهم على الدول ذات السيادة، كان على الغرب أن يبتكر مفاهيم غريبة، مثل الحرب على الإرهاب والضربات الوقائية».

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تمديد تفويض تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارا يُمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورّطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ عام 2011، وذلك رغم امتناع روسيا عن التصويت. جاء التصويت على القرار بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أنّ حظر الأسلحة لعام 2011 "لا يزال غير فعالاً".  

وندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، بـ«القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن»، معربا عن أسفه الشديد «لأنّ عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا».

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