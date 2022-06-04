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لأول مرة.. تركيب بالون معدة لإنقاص الوزن بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 04 يونيو 2022, 11:06 مساء
لأول مرة.. تركيب بالون معدة لإنقاص الوزن بمركز طبرق الطبي
مرضى يتلقون العلاج بمركز طبرق الطبي. (صفحة المركز على فيسبوك)
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شهد مركز طبرق الطبي ولأول مرة، اليوم السبت، تركيب بالون للمعدة لأربعة مواطنين للمساعدة في معالجة السمنة في وقت سريع دون إجراءات جراحية أو تنظيرية أو تخدير.

ويبتلع المريض كبسولة تحتوي على بالون مفرَّغ من الهواء يفتح بعد ذلك، ويتم نفخ الكبسولة بـ550 سنتيمترًا من المحلول الفسيولوجي عن طريق قسطرة رفيعة جدًا تسحب فور امتلاء البالون باستخدام الأشعة التلفزيونية «x-ray» للتأكد من موضع البالون الصحيح، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي.

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وأشار البيان إلى أن العمليات الأربع جرت بجهود أطباء الجراحة العامة واختصاصيي الأشعة والتمريض وبحضور اختصاصي التغذية بمركز طبرق الطبي.

والسمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، وتعتبر مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأنواع معينة من السرطان.

مرضى يتلقون العلاج بمركز طبرق الطبي. (صفحة المركز على فيسبوك)
مرضى يتلقون العلاج بمركز طبرق الطبي. (صفحة المركز على فيسبوك)
مرضى يتلقون العلاج بمركز طبرق الطبي. (صفحة المركز على فيسبوك)
مرضى يتلقون العلاج بمركز طبرق الطبي. (صفحة المركز على فيسبوك)
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