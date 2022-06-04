بعدما قتلت طفلا بوادي الشاطئ.. الزادمة يدعو إلى معالجة ظاهرة الكلاب المسعورة

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم معتوق الزادمة، اليوم السبت، بتعازيه في وفاة طفل في وادي الشاطئ إثر تعرضه إلى هجوم من كلاب ضالة ومسعورة.

وتُوفي الطفل محمد حسن الطاهر الشيباني، أمس الجمعة، بعدما تعرض لعضة من كلاب مسعورة نهشت جسده، على ما أفادت مصادر محلية «بوابة الوسط».

- وفاة طفل عضته كلاب مسعورة في وادي الشاطئ

ودعا الزادمة في بيان، كل الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة معالجة هذه «الظاهرة الخطيرة» في بلدية وادي الشاطئ خاصة، وفي ليبيا بشكل عام، بما يوفر للطلاب بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة، وحض جهات الاختصاص على مراجعة ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها حال عدم توافر أية احتياجات أو متطلبات.

وأكد أن الحكومة تضع في أولوياتها الاهتمام بتحقيق الأمن في مختلف جوانب الحياة، من أجل المحافظة على حياة المواطنين في الأرياف والقرى والمدن.