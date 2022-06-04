«الداخلية»: ضبط خزانات مياه معبأة بطريقة غير قانونية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ضبط عشر شاحنات على متنها خزانات مياه جرت تعبئتها بطريقة غير قانونية.

وقالت الوزارة في بيان، إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ضبطت الشاحنات، وبينت التحقيقات «تعبئة الخزانات بطريقة غير قانونية بعد كسر أحد صمامات المياه وتركه مفتوحًا بعد تعبئة الخزانات، في إهدار للمياه والمال العام».

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وأشار البيان إلى حجز الشاحنات التي من المقرر إحالتها رفقة محضر جمع الاستدلالات إلى مكتب النائب العام.



ضبط خزانات مياه معبأة بطريقة غير قانونية، 4 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)

ضبط خزانات مياه معبأة بطريقة غير قانونية، 4 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)