تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، على أن تكون اللجنة في حالة «انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها».

وتشكلت عضوية اللجنة من رئيس جهاز الحرس البلدي ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة التوزيع بشركة البريقة لتوزيع النفط ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي ومندوب عن شركة ليبيا للنفط وشركة الشرارة الذهبية وشركة الراحلة، مندوب عن ديوان رئاسة الوزراء.

وحدد القرار رقم «259» لسنة «2022» في مادته الثانية مهام اللجنة بـ«تأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع، وتحديد المحطات المستهدفة للتوزيع، والكميات المطلوبة لاحتياجاتها وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ونشرها في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للشركات النفطية، وضمان تشغيل محطات الوقود داخل مدينة طرابلس بشكل مستمر طيلة 24 ساعة، وتنظيم آلية توزيع الوقود على المواطنين بما يضمن سلامة العاملين بالمحطات والمواطنين.

وفي السياق ذاته أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته بفتح محطات الوقود ببلديات طرابلس الكبرى «خلال 24 ساعة»، وإغلاق أي محطة لا يوجد بها مولد كهربائي، والإلزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.

القرار رقم «259» لسنة «2022» تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل طرابلس. (رئاسة الحكومة).