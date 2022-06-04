الدبيبة يأمر بفتح محطات الوقود ببلديات طرابلس «خلال 24 ساعة»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بفتح محطات الوقود ببلديات طرابلس الكبرى «خلال 24 ساعة»، وإغلاق أي محطة لا يوجد بها مولد كهربائي، والإلزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.

جاءت هذه التعليمات عقب اجتماع الدبيبة بديوان وزارة الداخلية، مع عدد من المسؤولين لمناقشة أزمة نقص الوقود في عدد من المحطات والذي تسبب في ازدحام شديد، خاصة في بلديات طرابلس الكبرى، ونتائج اللجنة المكلفة بمتابعة الوقود الملوث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النتائج، وفقًا لمنصة «حكومتنا».

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، تقريرا بوضع الكميات المصروفة بشركات التوزيع، مؤكداً توفر الكميات المناسبة من الوقود، كما استمع إلى المشاكل التي تواجه شركات التوزيع.

كما شُكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون المديريات لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع إلى محطات التوزيع، وتكون في حالة انعقاد دائم إلى حين معالجة كل أسباب تشكيلها.

حضر الاجتماع وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة، ورئيس جهاز الحرس ومندوبي شركات التوزيع.