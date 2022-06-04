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«مكافحة الأمراض»: 4 حالات يوميًا متوسط الإصابة بـ«كورونا» بين 28 مايو و2 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 12:33 مساء
«مكافحة الأمراض»: 4 حالات يوميًا متوسط الإصابة بـ«كورونا» بين 28 مايو و2 يونيو
تطعيم موظف بحقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل أربع حالات يوميًا، كمتوسط لإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 28 مايو إلى 2 يونيو).

وأضاف المركز أنه استلم 1445 عينة، وبعد فحصها بتقنية «Real Time PCR»، تبين تعافي خمس حالات كمتوسط، فيما لم يجر تسجيل أي حالة وفاة. ونوه المركز بأن نسبة الحالات الموجبة بلغت 1.66%.

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وإجمالًا، وصل عدد الإصابات منذ دخول وباء كورونا إلى ليبيا (في مارس 2020) إلى 502 ألف و40 شخصًا، تعافى منهم 495 ألفًا و552 حالة، في حين لا يزال 58 حالة فقط نشطة. أما الوفيات فقد سجلت 6 آلاف و430 حالة.

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