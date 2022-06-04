إيقاف تسريب على الخط الناقل للنفط من حقل السرير إلى ميناء الحريقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط إيقاف تسريب على الخط الناقل للنفط من حقل السرير إلى ميناء الحريقة، مؤكدة استئناف عمليات الإنتاج.

وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة إن ذلك الإيقاف جاء «رغم شُح الميزانيات وغياب معظم أعمال الصيانة بسبب نقص قطع الغيار وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ الصيانة الدورية بالشكل الطبيعي».

جهود إدارة الصيانة بشركة الخليج العربي في إيقاف التسريب

وأضافت أن الإنجاز حدث بعد تشكيل غرفة عمليات الصيانة، وتوجيه رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بضرورة إتمام هذه المهمة، التي تكفلت بها إدارة الصيانة وإدارة النقل وجميع الإدارات المساندة بالشركة.

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عودة للإنتاج في وقت قياسي بأيدٍ ليبية

وتُوِّج العمل بإيقاف التسريب وعودة الإنتاج في وقت قياسي وبأقل التكاليف وبأيادٍ وطنية خالصة، حسب الشركة، مشيرة إلى أن العمل جرى في ظل نقص ميزانيات وارتفاع في درجات الحرارة وطول خط الإمداد لنقل المعدات والمهندسين.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة «أجوكو» انتهاء أعمال التحوير للبئر (G292) بالمحطة (4) بمنطقة التعاقد (91) النافورة - أوجلة. واستمر عمل وحدة صيانة الأنابيب بمنسقة الصيانة حقل النافورة لمدة ثلاثة أيام متواصلة مع اتباع كافة إجراءات السلامة.

وهذه هي البئر الثامنة عشرة التي جرى تحويرها من قبل وحدة صيانة الأنابيب في منطقة التعاقد (91)، التي تقع ضمن آبار جرى تغييرها من نظام الرفع بالغاز إلى نظام المضخات الغاطسة.

جانب من أعمال صيانة التسريب النفطي بين حقل السرير وميناء الحريقة. (شركة الخليج العربي للنفط)

المساهمون في أعمال صيانة التسريب النفطي بين حقل السرير وميناء الحريقة. (شركة الخليج العربي للنفط)

أعمال صيانة التسريب النفطي بين حقل السرير وميناء الحريقة. (شركة الخليج العربي للنفط)