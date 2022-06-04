Atwasat

المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 12:39 صباحا
المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن المجلس يرفض أن تكون سرت أو أي مدينة أخرى مقرا للحكومة، متابعا: «خصوصا سرت؛ لأنها غير آمنة ولا محايدة، وتوجد فيها مجموعات فاغنر».

وأضاف:«نعتبر أن طرابلس هي عاصمة ليييا، ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر»، حسب تصريحه إلى قناة «تي آر تي» التركية، أمس الجمعة.

المشري: نركز على إنجاز القاعدة الدستورية
وأشار إلى أن المجلس لا يشغله مسألة تغيير الحكومات، وإنما يركز بشكل مباشر على إنجاز القاعدة الدستورية لتجاوز المراحل الانتقالية، والذهاب بشكل عاجل إلى الانتخابات.

- عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
- «هيومن رايتس» تدعو «الجنائية الدولية» للتحقيق في زرع «فاغنر» ألغاما بطرابلس
- باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف

وأكمل: «ما يحدث الآن سيدفع ثمنه المواطن على الصعيد الخدمي والاقتصادي؛ ولهذا نحن نرفض رفضا قاطعا وجود حكومتيْن في البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات

سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر

في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟

ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي

بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي
100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟

100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟
محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال

محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال
منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة الداخلية الإيطالية تعلق على حادثة زورقي الصيد شمال بنغازي
وزيرة الداخلية الإيطالية تعلق على حادثة زورقي الصيد شمال بنغازي
رئيس بلدية صقلية: لولا تدخل البحرية الإيطالية لخطف «صيادو كاتانيا» شمال بنغازي
رئيس بلدية صقلية: لولا تدخل البحرية الإيطالية لخطف «صيادو ...
بوغدانوف يعلن عن قرب بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا
بوغدانوف يعلن عن قرب بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا
الجراري: «المركزي» سمح بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عبر منفذ امساعد
الجراري: «المركزي» سمح بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عبر منفذ ...
«الأرصاد»: استمرار موجة الحر في مناطق الوسط والجنوب اليومين المقبلين
«الأرصاد»: استمرار موجة الحر في مناطق الوسط والجنوب اليومين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن...
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي...
المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»
المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها ......
«الأرصاد»: استمرار موجة الحر في مناطق الوسط والجنوب اليومين المقبلين
«الأرصاد»: استمرار موجة الحر في مناطق الوسط والجنوب اليومين ......
الجراري: «المركزي» سمح بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عبر منفذ امساعد
الجراري: «المركزي» سمح بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عبر منفذ ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط