بوغدانوف يعلن عن قرب بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن السفارة الروسية في ليبيا ستبدأ العمل قريبا.

وقال بوغدانوف في تصريح للصحفيين نقله موقع قناة «روسيا اليوم»: «أعتقد أن ذلك سيكون قريبا. لذلك آمل ذلك في القريب العاجل».

وتعمل السفارة الروسية لدى ليبيا منذ العام 2014 في تونس المجاورة لأسباب أمنية. وخلال الشهر الماضي زار دبلوماسيون روس العاصمة طرابلس ثلاث مرات على الأقل لمناقشة الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة مع المسؤولين في وزارة الداخلية.

الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية في ليبيا

والسبت الماضي، اجتمع وفد من وزارة الخارجية الروسية مع عدد من المسؤولين الأمنيين الليبيين بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس، لبحث الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في ليبيا.

- مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

- وزارة الداخلية تناقش ترتيبات إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس

- وفد روسي في طرابلس لبحث إعادة افتتاح السفارة

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي، مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية اللواء وسام بن جامع، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ورئيس الوفد الروسي ونائب مدير دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الروسية إيدر إيغانن، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، ومساعد الملحق العسكري الروسي ديمتري مولودتسوف ونائب مدير مديرية الأمن بوزارة الخارجية الروسية إيفان شوكر، وفقًا لبيان بصفحة الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بـ«فيسبوك».