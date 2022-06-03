Atwasat

بوغدانوف يعلن عن قرب بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 09:50 مساء
بوغدانوف يعلن عن قرب بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن السفارة الروسية في ليبيا ستبدأ العمل قريبا.

وقال بوغدانوف في تصريح للصحفيين نقله موقع قناة «روسيا اليوم»: «أعتقد أن ذلك سيكون قريبا. لذلك آمل ذلك في القريب العاجل».

وتعمل السفارة الروسية لدى ليبيا منذ العام 2014 في تونس المجاورة لأسباب أمنية. وخلال الشهر الماضي زار دبلوماسيون روس العاصمة طرابلس ثلاث مرات على الأقل لمناقشة الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة مع المسؤولين في وزارة الداخلية.

الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية في ليبيا
والسبت الماضي، اجتمع وفد من وزارة الخارجية الروسية مع عدد من المسؤولين الأمنيين الليبيين بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس، لبحث الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في ليبيا.

- مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
- وزارة الداخلية تناقش ترتيبات إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس
- وفد روسي في طرابلس لبحث إعادة افتتاح السفارة

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي، مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية اللواء وسام بن جامع، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ورئيس الوفد الروسي ونائب مدير دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الروسية إيدر إيغانن، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، ومساعد الملحق العسكري الروسي ديمتري مولودتسوف ونائب مدير مديرية الأمن بوزارة الخارجية الروسية إيفان شوكر، وفقًا لبيان بصفحة الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بـ«فيسبوك».

لافروف يوضح متطلبات فتح السفارة الروسية في يلبيا
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في سبتمبر 2021، عن أمله في أن تستأنف السفارة الروسية عملها في طرابلس قريبًا، لكنه أوضح أن ذلك «متوقف على توفير الأمن هناك». كما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، في 16 سبتمبر، عن القائم بأعمال سفارة روسيا لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، أن السفارة الروسية ستبدأ عملها في طرابلس العام المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات

سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر

في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟

ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي

بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي
100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟

100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟
محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال

محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال
منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يزور درنة
ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يزور درنة
«نوفا»: البحرية الإيطالية تتدخل لدعم زورقي صيد قبالة سواحل بنغازي
«نوفا»: البحرية الإيطالية تتدخل لدعم زورقي صيد قبالة سواحل بنغازي
رغم امتناع روسيا عن التصويت.. مجلس الأمن يجدد الإذن بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا
رغم امتناع روسيا عن التصويت.. مجلس الأمن يجدد الإذن بتفتيش السفن ...
وزيرة الداخلية الإيطالية تعلق على حادثة زورقي الصيد شمال بنغازي
وزيرة الداخلية الإيطالية تعلق على حادثة زورقي الصيد شمال بنغازي
رئيس بلدية صقلية: لولا تدخل البحرية الإيطالية لخطف «صيادو كاتانيا» شمال بنغازي
رئيس بلدية صقلية: لولا تدخل البحرية الإيطالية لخطف «صيادو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
«الأرصاد»: استمرار موجة الحر في مناطق الوسط والجنوب اليومين المقبلين
«الأرصاد»: استمرار موجة الحر في مناطق الوسط والجنوب اليومين ......
الجراري: «المركزي» سمح بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عبر منفذ امساعد
الجراري: «المركزي» سمح بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عبر منفذ ......
بوغدانوف يعلن عن قرب بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا
بوغدانوف يعلن عن قرب بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا...
رئيس بلدية صقلية: لولا تدخل البحرية الإيطالية لخطف «صيادو كاتانيا» شمال بنغازي
رئيس بلدية صقلية: لولا تدخل البحرية الإيطالية لخطف «صيادو ......
وزيرة الداخلية الإيطالية تعلق على حادثة زورقي الصيد شمال بنغازي
وزيرة الداخلية الإيطالية تعلق على حادثة زورقي الصيد شمال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط