جلسة حوارية لدعم مؤتمر المصالحة الوطنية للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت لجنة المصالحة الوطنية للشباب جلسة حوارية علمية لدعم المؤتمر الأول للمصالحة الوطنية لشباب ليبيا بمدينة بنغازي، فيما تعتزم اللجنة تنظيم جلسة مماثلة بالمنطقة الجنوبية قريبا، على ما أعلنت وزارة الشباب.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجلسة حضرها نخب شبابية ومنتسبي المنظمات الوطنية للشباب على مستوى المنطقتين الشرقية والغربية والهلال النفطي والواحات والجنوب الشرقي.

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كما عقدت اللجان التحضيرية والعلمية اجتماعا لتفريغ البيانات واختيار النخب الشبابية الراغبة في المشاركة بالمؤتمر الأول للمصالحة الوطنية الشبابية.

جلسة حوار في بنغازي لدعم مؤتمر المصالحة الوطنية، 2 يونيو 2022. (وزارة الشباب)

جلسة حوار في بنغازي لدعم مؤتمر المصالحة الوطنية، 2 يونيو 2022. (وزارة الشباب)

جلسة حوار في بنغازي لدعم مؤتمر المصالحة الوطنية، 2 يونيو 2022. (وزارة الشباب)