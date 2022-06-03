سيارة تتسبب في انقطاع الكهرباء بالكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت سيارة في انقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء بمدينة الكفرة بعدما اصدمت بعمود.

وقال المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة في بيان مقتضب، إن سيارة اصطدمت بعمود بجوار الجزيرة بمدخل المدينة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على بعض الأحياء فيما لا تزال تجرى أعمال إرجاع التغذية.

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وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، فقدان أكثر من 50% من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج في المنطقة الشرقية جراء تأثرها بنقص إمدادات الوقود الناتجة عن إقفال عدد من الحقول النفطية وتوقفها عن الإنتاج.

وأوضحت الشركة أنها تسعى إلى ربط مدينة طبرق على الشبكة المصرية للتخفيف من حدة ساعات طرح الأحمال التي قد تفوق الـ8 ساعات يوميا.

من أعمال صيانة الأعطاب بأعمدة الكهرباء بالكفرة، 2 يونيو 2022. (بلدية الكفرة)