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«أجوكو»: إصلاح التسرب بخط السرير- طبرق واستئناف الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 12:50 مساء
«أجوكو»: إصلاح التسرب بخط السرير- طبرق واستئناف الإنتاج
نفط تسرب من الخط الرابط بين حقل السرير وميناء الحريقة، 31 مايو 2022، (صورة من مقطع فيديو)
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الجمعة، إصلاح التسرب بخط السرير- طبرق.

وقالت «أجوكو» في بيان مقتضب، إن فرص الصيانة والإدارات المساندة بالشركة تمكنت من إصلاح التسرب بخط السرير- طبرق واستئناف عمليات الإنتاج.

- وزارة النفط عن التسرب بخط «السرير - الحريقة»: تعليق المشكلات على الميزانية ليس له مبرر
- فقدان 220 ألف برميل نفط يوميا جراء تسرب في خط «السرير - الحريقة» (فيديو)

والثلاثاء، أعلنت «أجوكو» فقدان 220 ألف برميل نفط يوميا جراء التسرب، الذي أرجعت حدوثه إلى «عدم صيانة خطوط نقل الزيت بجميع حقوق الشركة لتأخر الميزانيات»، مشيرة إلى حاجتها إلى الميزانيات اللازمة من أجل صيانة جميع الخطوط والمحطات والمرافق الناقلة من الحقول إلى موانئ التصدير.

بدورها، قالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن «تعليق كل المشكلات والتحديات على الميزانية ليس له مبرر»، وأضافت في بيان، إن دور المؤسسة الوطنية للنفط هو وضع سياسة واضحة مبنية على مراجعات السنوات الماضية، والدروس المستفادة بخصوص عمليات الصناعة النفطية.

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