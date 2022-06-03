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«الأرصاد»: طقس معتدل في الشمال وحار بالوسط والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 09:24 صباحا
«الأرصاد»: طقس معتدل في الشمال وحار بالوسط والجنوب
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة، اليوم الجمعة، على غالب مناطق الشمال مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.
- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبيا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و37 درجة على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا، غدا، على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية. 

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