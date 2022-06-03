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ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 01:20 صباحا
ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)
جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
alwasat radio

تشارك وحدات من القوات البرية والبحرية بالجيش الليبي في التمرين التعبوي لدول الناتو وبمشاركة 37 دولة، والذي تستضيفه تركيا الأسبوع المقبل.

ونشرت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورًا تظهر جانبا من استعدادات القوات للمشاركة في مناورات EFES 2022.

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وأضافت رئاسة الأركان أن يقام تمرين التعبوي كل سنتين، وتعتبر ليبيا الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا العام.

جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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