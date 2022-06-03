ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك وحدات من القوات البرية والبحرية بالجيش الليبي في التمرين التعبوي لدول الناتو وبمشاركة 37 دولة، والذي تستضيفه تركيا الأسبوع المقبل.

ونشرت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورًا تظهر جانبا من استعدادات القوات للمشاركة في مناورات EFES 2022.

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وأضافت رئاسة الأركان أن يقام تمرين التعبوي كل سنتين، وتعتبر ليبيا الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا العام.

جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من استعدادات القوات المشاركة في التمرين (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)