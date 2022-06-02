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بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 11:01 مساء
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار
الدبيبة خلال ترأسه الاجتماع العادي السادس لمجلس الوزراء، الأربعاء 1 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد عبر المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي بطريق المطار في طرابلس، وفق قرار بالخصوص نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحدد القرار أن تكون الصيانة «وفقا للبديل الثاني الوارد بكتاب وزير المواصلات المشار إليه»، حيث عرض وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، مذكرة بشأن صيانة الجسر الحديدي في طرابلس الذي تعتزم الوزارة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

3 بدائل للتعامل مع الجسر الحديدي بطريق المطار
وقال الشهوبي إن هناك تعاقدا سابقا مع شركة إيطالية لصيانة الجسر بقيمة 6 ملايين دينار بموجب عقد قديم من العام 2009 لكنه ألغي نتيجة عدم مباشرة الشركة لأعمالها وطبيعة العقد التي لا تتناسب مع الحالة الفنية للجسر.

وأكد الشهوبي لمجلس الوزراء أنه جرى صيانة الجسر مرة أخرى من خلال جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الذي أعد ثلاثة بدائل لصيانة الجسر، الأول إجراء صيانة للأجزاء الرئيسية المتضررة من الجسر بقية 50 مليون دينار بأسعار اليوم، مشيرا إلى أن هذا العرض قدمته إحدى الشركات التركية.

وأضاف أن البديل الثاني يقضي بتنفيذ جسر خرساني وهو عرض قدمته شركة «الهاني - ستراباغ» للمقاولات ويشمل تنفيذ تقاطع على مستويين، ورفع طريق على بوسليم – الفلاح، على المستوى الثاني والإبقاء على طريق المطار على المستوى الأول، مشيرا إلى أن هذا التصميم معروض على مجلس الوزراء باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية في مدينة طرابلس وطريق المطار.

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وذكر الشهوبي أن القيمة التقديرية لهذا العرض تبلغ 250 مليون دينار بمعدل حوالي 45 مليون يورو. لافتا إلى أن البديل الثالث يقضي بإنشاء جسر حديدي جديد متكامل بقيمة 200 مليون دينار في حدود 40 مليون يورو وهو معروض على مجلس الوزراء لطرحه في مناقصة محدودة وليس كتكليف مباشر.

الدبيبة يُزكّي البديل الثاني للتعامل مع جسر طريق المطار في طرابلس
وزكّى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال تعليقه على العرض المقدم من وزير المواصلات بخصوص المشروع، العرض الثاني الذي يقضي بتنفيذ جسر خرساني بدلا من الجسر الحديدي في طريق المطار في طرابلس، مشيرا إلى أنه كان رئيس مجلس إدارة شركة «الهاني - ستراباغ» وهي مشروع مشترك بين الشركة الليبية للاستثمار وشركة استراباغ العالمية للطرق المعروفة التي قامت بصيانة طريق المطار.

وقال الدبيبة إن شركة الهاني قامت بإعداد دراسات حول الجسور بطريق المطار وكان أهمها تصميم الجسر الحديدي، مؤكدا أن شركة «الهاني - ستراباغ» قدمت عرضا لإنشاء كافة الجسور على طريق المطار بـ200 مليون دينار، لافتا إلى أن هذا العرض ظل قائما إلى ما قبل أحداث 2011.

ووصف الدبيبة البديل الثاني المقترح بأنه «تصميم من أفضل التصاميم العالمية»، موضحًا أن التصميم عبارة عن «جزيرة معلقة بدل الجسر الحديدي»، معتبرًا أن الخرسانة مناسبة جدا في ليبيا؛ لأنها أكثر قدرة على التحمل وأقل تكلفة في عمليات الصيانة. وقال إنه يرى أن التكلفة تبدو عالية «لكن ربما بسبب سعر الصرف الحالي».

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