الحداد يطلب من سفير ألمانيا تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت «تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين» وفق ما نشره المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عبر صفحة رئاسة الأركان على «فيسبوك»

جاء طلب الحداد خلال استقباله بمكتبه بمقر رئاسة الأركان في طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، والمستشار السياسي العسكري للسفير المقدم، مايكل لوكس، والوفد المرافق لهما.

الحداد يشيد بدور ألمانيا الداعم لليبيا

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة إن الفريق محمد الحداد رحب في بداية اللقاء بالسفير ميخائيل أونماخت والوفد المرافق له، وأثنى على دور ألمانيا الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كافة الليبيين، وخاصة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لدورها المهم في مؤتمر برلين، الذي أوجد أرضية ومناخ سياسي بدلا من الحرب.

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ونظمت ألمانيا مؤتمرين دوليين حول ليبيا في العاصمة برلين مطلع العام 2020، ومنتصف العام 2021، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول المعنية بليبيا، واستهدف مؤتمر برلين الأول الذي أُقيم في 19 يناير 2020، حشد الدعم الدولي لوقف الحرب في ليبيا آنذاك وإعادة إطلاق العملية السياسية، بينما خُصص المؤتمر الثاني الذي عُقد في يونيو 2021، لمتابعة العملية السياسية وما تحقق منذ المؤتمر الأول.

التعاون العسكري بين ليبيا وألمانيا

وأضاف المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة أن الفريق محمد الحداد بحث مع السفير الألماني «آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وخاصة في مجال الطب، حيث كان لألمانيا دور ريادي في علاج الجرحى والمصابين».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحداد أثنى أيضا خلال اللقاء على دور السفير الألماني في مشاركته بورشة العمل الفنية حول جمع السلاح واستيعاب أفراد المجموعات والتشكيلات المسلحة، ودمجهم في مؤسسات الدولة المختلفة.

وشارك السفير الألماني ميخائيل أونماخت إلى جانب سفراء الولاءات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي في ورشة العمل الفنية التي دعت لها وزارة الخارجية الإسبانية بمدينة طليطلة والتي أقيمت يومي 23-24 مايو 2022، بمشاركة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

والتقى السفير الألماني اليوم في العاصمة طرابلس عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

الحداد خلال لقائه مع سفير ألمانيا والملحق العسكري في طرابلس، الخميس 2 يونيو 2022. (رئاسة الأركان العامة)

سفير ألمانيا والوفد المراف له خلال لقائه مع الفريق محمد الحداد في طرابلس، الخميس 2 يونيو 2022. (رئاسة الأركان العامة)