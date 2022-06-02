«الداخلية» تبحث إزالة العوائق لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة المكلفة من وزير الداخلية ‏بشأن تذليل الصعاب لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر اجتماعا، اليوم الخميس، مع المكونات الرقابية والأمنية العاملة في المنفذ ‏وبحضور عميد بلدية غدامس ورئاسة أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع.

واستعرض مدير إدارة العلاقات والتعاون، خلال الاجتماع، أبرز النقاط ‏التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، ومناقشة وضع الإجراءات التشغيلية التي من شأنها تذليل كل المعوقات لإعادة ‏افتتاح معبر غدامس الحدودي.‏

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وجرى الاتفاق ‏على القيام بزيارة ميدانية للمنفذ من كافة المكونات خلال الأسبوع المقبل، وفق منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وفي 19 مايو الماضي، قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح المعبر الحدودي الرابط مع ليبيا لأغراض تجارية فقط، والذي سيسمح بإجراء عمليات التصدير بين البلدين.

جانب من اجتماع أمني بوزارة الداخلية لبحث إعادة افتتاح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع أمني بوزارة الداخلية لبحث إعادة افتتاح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع أمني بوزارة الداخلية لبحث إعادة افتتاح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر (صفحة الوزارة على فيسبوك)