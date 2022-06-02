Atwasat

الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 08:05 مساء
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات
لقاء الدبيبة مع أعضاء الحراك الداعم للانتخابات، الخميس 2 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة, دعم الحكومة لكافة مطالب الحراك المدني لدعم الانتخابات البرلمانية، وأن الحكومة «ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات» وفق مكتبه الإعلامي.

جاء تأكيد الدبيبة خلال لقائه، مساء الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع عدد من أعيان المنطقة الغربية، بحضور عضوة مجلس النواب عائشة شلابي.

الدبيبة يستمع إلى أعضاء الحراك الداعم للانتخابات
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة استمع خلال اللقاء إلى عدد من أعضاء الحراك المدني الداعم للانتخابات «الذين أكدوا أن هدف هذا الحراك هو رفض الحرب بكل أشكالها، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية ورفض المراحل الانتقالية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أكد من جهته خلال اللقاء «أن حكومة الوحدة الوطنية تقف مع الحراك في كل النقاط، وستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات».

- الحراك الداعم للانتخابات يطالب «الرئاسي» باستمرار العمل على النهج المؤدي إلى الانتخابات
- الحراك الداعم للانتخابات البرلمانية يطالب بتجنيب طرابلس شبح الحرب

وظهر اليوم، اجتمع ممثلون عن الحراك الداعم للانتخابات مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بديوان المجلس في طرابلس، وذلك ضمن سلسلة زيارات لممثلي الحراك تستهدف لقاء عدد من القيادات السياسية والعسكرية، للبحث عن حل للوضع الراهن في ليبيا.

الحراك الداعم للانتخابات يؤكد دعمه المطلق لخطوات «الرئاسي»
وطالب ممثلو الحراك خلال لقائهم مع اللافي «المجلس الرئاسي باستمرار العمل على نفس النهج لتحقيق الاستقرار، الذي يقود للانتخابات»، مؤكدين أن هذا «هو مطلب كل الليبيين، ورغبتهم لإنجاز قاعدة دستورية خلال اجتماعات مجلسي النواب والدولة» كما أكدوا دعمهم المطلق للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي. فيما أكد اللافي من جهته على احترام المجلس الرئاسي لتطلعات الشعب الليبي، في تحقيق الاستقرار من خلال انتخابات ترضى بنتائجها الأطراف السياسية كافة، لإنهاء المراحل الانتقالية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

الحراك الداعم للانتخابات يرفض عودة الحرب
ويوم الأحد، التقى ممثلون عن الحراك مع رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، وذلك للمطالبة بعدم عودة شبح الحروب في ليبيا عامة، وطرابلس خاصة، داعين إلى إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت، وعدم التمديد لمراحل انتقالية جديدة.

ويضم الحراك الذي جرى تدشينه أخيرا، عمداء بلديات، وممثلين عن مجالس الحكماء والأعيان والمجالس الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومشايخ القبائل، وروابط أسر الشهداء والمفقودين والجرحى، والمهجرين والنازحين، ومرشحي الانتخابات البرلمانية.

لقاء الدبيبة مع أعضاء الحراك الداعم للانتخابات، الخميس 2 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعضاء الحراك الداعم للانتخابات، الخميس 2 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعضاء الحراك الداعم للانتخابات، الخميس 2 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعضاء الحراك الداعم للانتخابات، الخميس 2 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعضاء الحراك الداعم للانتخابات، الخميس 2 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعضاء الحراك الداعم للانتخابات، الخميس 2 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعضاء الحراك الداعم للانتخابات، الخميس 2 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعضاء الحراك الداعم للانتخابات، الخميس 2 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟

بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»

القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 ...
حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟

بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحراك الداعم للانتخابات يطالب «الرئاسي» باستمرار العمل على النهج المؤدي إلى الانتخابات
الحراك الداعم للانتخابات يطالب «الرئاسي» باستمرار العمل على النهج...
أول رئيس ليبي يزور السويد..المنفي يشارك في مؤتمر المناخ الدولي بستوكهولم
أول رئيس ليبي يزور السويد..المنفي يشارك في مؤتمر المناخ الدولي ...
ألمانيا تبدي استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري لمفوضية الانتخابات
ألمانيا تبدي استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري لمفوضية ...
فقدان 50% من قدرات التوليد بالشبكة الشرقية و«الكهرباء» تخلي مسؤوليتها عن أزمة إمدادات الغاز للمحطات
فقدان 50% من قدرات التوليد بالشبكة الشرقية و«الكهرباء» تخلي ...
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
الحداد يطلب من سفير ألمانيا تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين
الحداد يطلب من سفير ألمانيا تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض ......
في العدد 341: قلق بسبب موعد خارطة الطريق.. وإجراءات لحماية النهر
في العدد 341: قلق بسبب موعد خارطة الطريق.. وإجراءات لحماية ......
«الداخلية» تبحث إزالة العوائق لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر
«الداخلية» تبحث إزالة العوائق لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي ......
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بكافة الجهود من أجل ......
فقدان 50% من قدرات التوليد بالشبكة الشرقية و«الكهرباء» تخلي مسؤوليتها عن أزمة إمدادات الغاز للمحطات
فقدان 50% من قدرات التوليد بالشبكة الشرقية و«الكهرباء» تخلي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط