أول رئيس ليبي يزور السويد..المنفي يشارك في مؤتمر المناخ الدولي بستوكهولم

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

يُشارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، في أعمال مؤتمر المناخ الدولي «ستوكهولم +50»، الذي تستضيفه العاصمة السويدية، بحضور الملك كارل السادس عشر،

ورئيس كينيا، أوهورو كينياتا، والأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيرس وعدد من ملوك ورؤساء الدول والحكومات والعديد من نشطاء المناخ والبيئة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي سيعقد على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ في ستوكهولم عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر.

المنفي أول رئيس ليبي يزور السويد

ويعد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أول رئيس ليبي يزور مملكة السويد، إذ لم يسبق أن زار ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي ولا العقيد معمر القذافي ستوكهولم.

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وتستضيف ستوكهولم فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ بعد 50 عاما من انعقاد أول مؤتمر للأمم المتحدة للبيئة في العاصمة السويدية، التي تستضيف اليوم وغدا مرة أخرى اجتماعا دوليا حول القضايا البيئية، حيث ينضم آلاف المشاركين إلى مؤتمر «ستوكهولم + 50» بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

أجندة المؤتمر الدولي للمناخ في ستوكهولم

وبحسب الوكالة الألمانية فإن المؤتمر الدولي للمناخ في ستوكهولم سيناقش على مدى يومي الخميس والجمعة، بواعث القلق المناخية والبيئية الملحة، والتنمية المستدامة وكيفية تسريع مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وانقراض بعض الكائنات والتلوث، غير أنه لا يتوقع إبرام اتفاقات وقرارات ملموسة.

مشاركة المنفي في المؤتمر الدولي للمناخ بستوكهولم، الخميس 2 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)

مشاركة المنفي في المؤتمر الدولي للمناخ بستوكهولم، الخميس 2 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)