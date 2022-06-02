هروب متهم من قبضة رجال الأمن في بنغازي.. والشرطة تضبط أحد المتورطين في الواقعة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، القبض على متهم في تشكيل عصابي ساعد على تهريب أحد الموقوفين الذين كانوا في حوزة رجال التحريات بمنطقة المساكن.

وأوضحت المديرية أنه أثناء ضبط أحد المطلوبين للنيابة العامة في وقت سابق بمنطقة المساكن قامت مجموعة مُسلحة بالاعتداء على رجال التحريات والمساعدة في تهريب الشخص الموقوف بقوة السلاح.

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ضبط المتهم في منطقة السلماني

بعد ذلك، جرى تشكيل فريق تحري من قبل المديرية للقبض على أفراد التشكيل العصابي. وبالبحث والتحري، جرى التعرف على أحد افراد هذا التشكيل وتحديد مكانه، إذ كان يترد على منطقة السلماني بالتحديد شارع فلسطين.

ومع انتقال أعضاء التحريات وعند مشاهدته، أعد أفراد المدرية كمينًا محكمًا له ليجري ضبطه. وبتفتيشه احترازيًا عثر بحوزته على حبوب مهلوسة وسلاح ناري (مسدس).

وبالانتقال به إلى القسم، وبالاستدلال معه قال إنه من مواليد 1993 واعترف بما نُسب إليه. كما اتضح أنه من ذوي السوابق ومطلوب لدى مركز شرطة بوعطني على ذمة 6 محاضر ومطلوب لدى مركز شرطة العروبة.

واتُخذت جميع الإجراءات القانونية مع المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة ولا يزال البحث مستمرًا عن باقي أفراد العصابة المسلحة، وفق المديرية.

المتهم بالعمل على تهريب أحد المطلوبين من قبضة رجال الشرطة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

مسدس ضبط مع المتهم بالعمل على تهريب أحد المطلوبين من قبضة رجال الشرطة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

مسدس ضبط مع المتهم بالعمل على تهريب أحد المطلوبين من قبضة رجال الشرطة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)