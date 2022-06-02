الكبير يبحث مع رئيس «الأحوال المدنية» ملف قاعدة البيانات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية عميد طارق حمودة التعاون لإيجاد قاعدة بيانات سليمة.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء اليوم الخميس، أهمية تدقيق البيانات الواردة بتلك القائمة بما يلبي متطلبات الأمن القومي، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الأحد الماضي، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع حمودة، لبحث تحديث «قاعدة البيانات وملف الجنسية إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة»، كما طمأن موظفي المصلحة بشأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية.

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وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة «طمأن موظفي المصلحة بأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية»، موضحًا أن «نقل بعض الاختصاصات المحلية لا بُد أن يجري عن طريق الإدارة المحلية».