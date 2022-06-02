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«رابطة ضحايا ترهونة» تعلن التعرف على هوية 9 جثامين مكتشفة بمقابر جماعية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 01:28 مساء
«رابطة ضحايا ترهونة» تعلن التعرف على هوية 9 جثامين مكتشفة بمقابر جماعية
أحد ضحايا مليشيا الكاني، خالد محمد علي عبدالسلام معيقل، (رابطة ضحايا ترهونة)
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أعلنت «رابطة ضحايا ترهونة»، التعرف على هوية 9 جثامين من ضحايا المقابر الجماعية المكتشفة في المدينة، وذلك بعد مطابقة تحاليل الحمض النووي «DNA» مع عائلات المفقودين.

وقالت الرابطة إن هناك أربع حالات من ترهونة، وحالتين من زليتن، ومثلهما من طرابلس، وحالة واحدة من سوق الخميس امسيحل، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي بيان آخر، قالت إن أحد الضحايا هو خالد محمد علي عبدالسلام معيقل، من مواليد العام 1984 في ترهونة، واختطفته «مليشيا الكاني في الخامس من أبريل العام 2020 من منزله».

وأضافت: «جرى تغيُّبه قسرًا حتى عُثر عليه ضمن المقابر الجماعية بموقع مشروع الربط في العاشر من يونيو في العام نفسه، وجرى أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد العتيق في ترهونة اليوم».

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